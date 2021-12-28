В Совфеде прокомментировали сообщения о «военной операции» России против Украины

Россия не планирует военную операцию против Украины, но оставляет за собой право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае нападения на них. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Нет и еще раз нет, Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины», — сказал он.

По словам парламентария, Россия видит нагнетание ситуации вокруг Донбасса и что «Украину подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблемы Юго-Востока военным путем». По его словам, «провокаторы и внутри и вовне Украины» дают себе отчет в том, что в данном случае произойдет.

«Никоим образом не предрешая развитие событий, просто напомню этим провокаторам, что после того как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон «Об обороне». Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом», — подчеркнул Косачев.

Вице-спикер Совфеда напомнил, что одним из оснований оперативного применения вооруженных сил РФ за рубежом является защита российских граждан от вооруженного нападения на них.

Ранее во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин рассказал, что создалось впечатление о готовящейся на Украине третьей военной операции. По его словам, Киев, предположительно, готовит подобную операцию, при этом не оповестив Москву. По словам российского лидера, Россия будет вынуждена отреагировать, если военная операция против Донбасса действительно готовится и это нужно учитывать.