В МИД подтвердили предполагаемую дату проведения переговоров с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил информацию о том, что переговоры о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами могут состояться 10 января, однако отметил, что пока формальных договоренностей нет, сообщает РИА «Новости».

«Я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет <...> однако альтернативные даты тоже не рассматриваются», — пояснил Рябков.

Он также подтвердил, что 12 января является предполагаемой датой проведения переговоров с альянсом НАТО.

Ранее Белый дом подтвердил, что 12 января ожидается встреча России и НАТО.

17 декабря МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. В России эти обвинения отвергают.