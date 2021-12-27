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Спецпредставители Армении и Турции проведут в Москве первую встречу

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РИА «Новости»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал первую после конфликта 2020 года в Нагорном Карабахе встречу спецпреставителей Турции и Армении. Как сообщает Ahval, встреча пройдет в Москве.

«У нас сложилось впечатление, что первая встреча состоится в Москве по запросу Армении. Мы назначили специальных посланников, чтобы они могли говорить напрямую», — цитирует издание министра.

При этом он отметил, что обе страны изъявили желание выстроить прямой диалог для определения дорожной карты нормализации отношений.

Турция и Армения приостановили дипломатические отношения в 28 лет назад из-за военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, возникшего вокруг принадлежности Нагорного Карабаха и окружающих его районов.

В 2020 году в результате военных действий с 27 сентября по 10 ноября провинции, расположенные между Нагорным Карабахом и Арменией отошли Азербайджану. При этом Анкара не скрывала поддержки Баку.

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