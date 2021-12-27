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Умер создатель сайта «Спутник и Погром» Егор Просвирнин

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В Москве умер российский публицист и создатель сайта «Спутник и погром» Егор Просвирин, написал в своем Telegram-канале политик Роман Юнеман.

«Умер Егор Просвирнин. Я в шоке. Огромные соболезнования Марине и всей его семье», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Осторожно, новости» подтверждает эту информацию, ссылаясь на источники в окружении националиста. Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» в своем сообщении отметил, что Просвирнин мог погибнуть в результате падения на Тверском бульваре. Днем 27 декабря появилась информация, что на Тверском бульваре в Москве был обнаружен труп мужчины, на котором не было одежды.

Егор Просвирнин — публицист, создатель националистического сайта «Спутник и погром», автор YouTube-канала CzarSputnik. Также он занимался политической деятельностью, входил в «Комитет 25 января». Просвирину было 35 лет.

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