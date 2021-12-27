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Путин сообщил о поставках российского вооружения Таджикистану на фоне ситуации в Афганистане

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин сообщил о поставках Таджикистану российской военной техники для укрепления границ страны на фоне ситуации с Афганистаном, передает пресс-служба Кремля.

В беседе с президентом республики Эмомали Рахмоном Путин подчеркнул, что Таджикистан является одним из верных, надежных и близких союзников России. Он отметил, что ситуация в Афганистане, соседнем с Таджикистаном государстве, вызывает тревогу и озабоченность у Москвы.

«Мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана. В последнее время в соответствии с нашими договоренностями были осуществлены необходимые поставки вооружения, техники для того, чтобы укрепить вооруженные силы Таджикистана, с тем чтобы Таджикистан мог эффективно противодействовать любым угрозам, которые исходят извне», — сказал Путин.

Владимир Путин уточнил, что военная база, созданная совместно с Россией, является одним из значимых элементов безопасности в регионе и руководство Таджикистана оказывает поддержку российским военнослужащим, находящимся на базе, и контролирует ситуацию.

После того, как «Талибан» (организация запрещена в России) установил власть в Афганистане, талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны. Министр информации и культуры Таджикистана Забихулла Муджахид сообщил о том, что талибы разместили «десятки тысяч спецназовцев» на границе с республикой.

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