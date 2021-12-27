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Матвиенко заявила об отсутствии у России планов возрождения СССР

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России нет «имперских амбиций» и планов «возродить СССР», ее цитирует ТАСС.

«Даже если кто-то захотел, это невозможно, во-первых. Во-вторых, никогда мы не демонстрировали каких-то имперских амбиций, все, поезд ушел. Сейчас надо на новой основе, на новой почве развивать взаимовыгодное сотрудничество», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что Россия хочет жить в мире, согласии, любви и дружбе с соседями, братьями всех союзных государств.

Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что президент России Владимир Путин, возможно, стремится войти в историю, воссоздав СССР. По словам Нуланд, затем он хочет «пойти дальше».

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя эти заявления, назвал их нелепыми домыслами в адрес геополитических конкурентов. Он добавил, что США преследуют цель «заставить соперников оправдываться, доказывая свою невиновность и непричастность».

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