В Совфеде назвали «игрой на грани фола» стратегию Украины по Донбассу

Властям Украины выгодна ситуация с нагнетанием обстановки вокруг Донбасса, в результате которой страна сможет «потерять» регионы юго-востока, испортить отношения России и Запада, также в роли «жертвы» максимально интегрироваться в НАТО и ЕС. Об этом РИА «Новости» заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Искусственное нагнетание страстей вокруг Донбасса под конец года, очевидно, имеет свое логическое объяснение, коль скоро мы в России знаем, что никаких оснований для «российской агрессии» нет»,— подчеркнул он.

По словам Косачева, Киев уже де- факто отказался от Минских соглашений и, возможно, ищет способ «потерять» Донбасс, но не в результате собственных провальных военных кампаний, а именно как следствие «внешней агрессии».

Украинские власти могут получить два «выигрыша» от нагнетания ситуации на Донбассе, отметил он.

«Это шанс избавиться от мятежных регионов, обрушив при этом отношения России с Западом до уровня открытой конфронтации, и в качестве жертвы максимально интегрироваться в НАТО и ЕС», — сказал Косачев.

При этом, если разыгрывается именно такой сценарий, то «это игра на грани фола, то есть – военного конфликта», заключил сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт в Донбассе не должен решаться военным путем, так как подобный сценарий решения проблемы поставит под вопрос украинскую государственность.