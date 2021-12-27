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Рябков: Россия не блефует, когда выдвигает предложения НАТО и США

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МИД РФ

Переговоры РФ и Запада касательно гарантий безопасности могут проходить на разных треках, Россия не блефует, выдвигая предложения Соединенным Штатам и НАТО. Об этом сообщил изданию «Международная жизнь» заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, не должна поменяться суть предложений Москвы.

«Мы не исключаем и другие треки [переговоров о безопасности], думаю, в ближайшее время ясность здесь появится. Нам не хотелось бы одного, чтобы за разговорами о том, что есть разного рода форматы и ими надо пользоваться, утонула, спряталась суть [предложений]», — уточнил замглавы ведомства.

При этом Рябков подчеркнул, что вопрос безопасности, обсуждаемый между Россией и Западом, является приоритетным.

«Вопрос срочный, эскалация серьезная, проблемы большие, мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей и дальше на восток», — сказал дипломат.

По его словам, предложения Москвы по гарантиям безопасности услышали все, в том числе в Вашингтоне и столицах Североатлантического Альянса.

Также Рябков обратил внимание, что РФ выступает против эскалации, но не планируется мириться с происходящим со стороны НАТО.

Ранее Рябков заявил, США не смогут диктовать условия для переговоров с РФ.

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Отношения России и США
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