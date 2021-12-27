Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На мужчину, убившего семью в Канске, уже жаловались в полицию... 12:14
Рябков предупредил, что Россия не блефует в вопросах безопасности 12:09
В Петербурге водитель выбил зубы сделавшему ему замечание росгвардейцу 12:07
Дима Билан объяснил свое отсутствие на похоронах Градского 12:01
В Совфеде назвали «игрой на грани фола» стратегию Украины... 12:01
Турция призвала Россию и НАТО решить проблемы через диалог 11:54
Карельского историка Дмитриева приговорили к 15 годам колонии 11:50
Порошенко: Украина могла закупить газ в 10 раз дешевле 11:49
Тренер из «Хрустального» выставляла оценки дочери Тутберидзе на ЧР... 11:49
Стало известно, сколько в России автомобилей, произведенных в СССР 11:48

Российский дипломат назвал главную тему на заседании Совета РФ-НАТО

В МИД заявили, что главной темой Совета Россия-НАТО станут гарантии безопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга провести 12 января 2022 года заседание Совета Россия — НАТО, сообщает РИА «Новости».

«Мы исходим из того, что предметом рассмотрения будут все наши предложения, включая нерасширение НАТО», — пояснил Грушко.

Он также отметил, что все вопросы подготовки к заседанию на данный момент находятся в стадии рассмотрения, в том числе ситуация, при которой НАТО откажется обсуждать вопрос нерасширения.

Ранее стало известно, что в ОДКБ обеспокоены враждебной риторикой НАТО.

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США. В документе речь идет в том числе о неразмещении американских войск на территориях бывших стран СССР.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть