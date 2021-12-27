Российский дипломат назвал главную тему на заседании Совета РФ-НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга провести 12 января 2022 года заседание Совета Россия — НАТО, сообщает РИА «Новости».

«Мы исходим из того, что предметом рассмотрения будут все наши предложения, включая нерасширение НАТО», — пояснил Грушко.

Он также отметил, что все вопросы подготовки к заседанию на данный момент находятся в стадии рассмотрения, в том числе ситуация, при которой НАТО откажется обсуждать вопрос нерасширения.

Ранее стало известно, что в ОДКБ обеспокоены враждебной риторикой НАТО.

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США. В документе речь идет в том числе о неразмещении американских войск на территориях бывших стран СССР.