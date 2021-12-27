В ОДКБ обеспокоены враждебной риторикой НАТО

После предложений России к НАТО по гарантиям безопасности напряженность на восточно-европейском направлении должна уменьшиться. Такое мнение выразил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, передает РИА «Новости».

По его словам, ОДКБ беспокоят наращивание инфраструктуры НАТО, усиление враждебной риторики, введение новых санкций, проведение военных учений в непосредственной близости от границ стран — членов организации.

«Эти события не могут не беспокоить, и, разумеется, они не остаются без внимания Организации», — сказал Зась, подчеркнув, что никто не хочет войны.

Зась добавил, что существует несколько направлений, по которым сотрудничество ОДКБ и НАТО пошло бы на пользу обеим сторонам. Это борьба с незаконным оборотом наркотиков, противодействие терроризму.

По словам генсека ОДКБ, организация уже заявляла о своей готовности к началу диалога на уровне глав государств и МИД, но ответных шагов не было. Зась отметил, что это наводит на определенные выводы.

Ранее сообщалось, что на Украине призвали НАТО во время предстоящих переговоров по гарантиям безопасности потребовать от России не расширять ОДКБ в ответ на требование Москвы не принимать новые страны в альянс.

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США. В документе речь идет в том числе о неразмещении американских войск на территориях бывших стран СССР.