Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Экс-президент Молдавии проигнорировал дачу показаний по делу о похищении $12 млн 10:43
Зверев призвал отказаться от фейерверков на Новый год 10:39
Прокуратура требует запретить в России видеоролики блогера Литвина 10:33
Олимпийский чемпион рассказал, почему Россия уступила Швеции в матче МЧМ 10:33
Задержаны два члена банды Хаттаба, участвовавшие в нападении на Дагестан 10:30
Диетолог назвала главную пользу фисташек 10:29
ГИБДД напомнила водителям о наказании за тонировку 10:24
Игрок сборной Швеции оценил победу над Россией в матче МЧМ 10:21
СК рассказал свою версию убийства семьи в Красноярском крае 10:17
Стало известно, как трехлетний мальчик оказался на улице Амурска без верхней... 10:10

В ОДКБ обеспокоены враждебной риторикой НАТО

Генсек ОДКБ: после предложений РФ НАТО напряженность на востоке Европы снизится

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

После предложений России к НАТО по гарантиям безопасности напряженность на восточно-европейском направлении должна уменьшиться. Такое мнение выразил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, передает РИА «Новости».

По его словам, ОДКБ беспокоят наращивание инфраструктуры НАТО, усиление враждебной риторики, введение новых санкций, проведение военных учений в непосредственной близости от границ стран — членов организации.

«Эти события не могут не беспокоить, и, разумеется, они не остаются без внимания Организации», — сказал Зась, подчеркнув, что никто не хочет войны.

Зась добавил, что существует несколько направлений, по которым сотрудничество ОДКБ и НАТО пошло бы на пользу обеим сторонам. Это борьба с незаконным оборотом наркотиков, противодействие терроризму.

По словам генсека ОДКБ, организация уже заявляла о своей готовности к началу диалога на уровне глав государств и МИД, но ответных шагов не было. Зась отметил, что это наводит на определенные выводы.

Ранее сообщалось, что на Украине призвали НАТО во время предстоящих переговоров по гарантиям безопасности потребовать от России не расширять ОДКБ в ответ на требование Москвы не принимать новые страны в альянс.

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США. В документе речь идет в том числе о неразмещении американских войск на территориях бывших стран СССР.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть