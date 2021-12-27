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РБК: в Кремле приступили к подготовке президентских выборов 2024 года

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В Кремле, по предварительным данным, начали готовиться к будущим выборам президента России, запланированным в 2024 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с развернутой дискуссией.

По словам собеседников, обсуждается подготовка уже с лета текущего года.

На совещаниях, где поднимался вопрос президентских выборов, шла речь о возможной кампании действующего президента РФ Владимира Путина, уточнили в издании.

«Обсуждается кампания с определенным кандидатом. Иных вариантов [на данный момент] нет», — подчеркнул собеседник.

Тем не менее, два источника обратили внимание, что в Кремле еще ни разу не говорили, точно ли Путин пойдет на новый срок. На фоне чего нет точной определенности, ведется ли кампания по умолчанию.

В конце ноябре сообщалось, что Путин пока не принял решение об участии в выборах в 2024 году. глава государства отказался считать свое переизбрание «целью для России», однако отметил, что само наличие у него права вновь избираться стабилизирует ситуацию в стране.

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