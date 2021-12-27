Зеленскому передали нецензурное послание от украинок

Жительница Украины нецензурно прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского поставить женщин на воинский учет. Ее обращение к главе государства выложил в Telegram депутат Рады Илья Кива.

Корреспондент издания «Страна.ua» спросил женщину на улице, как она относится к решению украинского лидера поставить женщин в стране на воинский учет.

«Отрицательно. Землю продали — нам отстаивать нечего. Имущество Порошенко, Зеленского и иже с ними я отстаивать не собираюсь вообще», — сказала женщина.

В конце видео она показала главе украинского государства и другим высокопоставленным чиновникам нецензурный жест со словами: «Вот вам!».

«После объявленного призыва украинских женщин в армию в связи с возможной российской агрессией они главнокомандующему и министру обороны Украины послание передали и направление указали!» — пошутил Кива в комментариях к ролику.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что женщины на военные сборы будут уходить по желанию, а на воинский учет планируют ставить онлайн.

До этого сообщалось, что на Украине из-за вступившего в силу приказа Минобороны сотни тысяч женщин страны поставят на воинский учет.