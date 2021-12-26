В Госдуме оценили заявление Украины о начале «возвращения» Кубани

Заместитель председателя Государственной думы России Борис Чернышов заявил, что Украина не сможет присвоить никакой российский регион. Об этом сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«Чушь собачья, они перепились перед Новым годом и придумывают всякую ерунду. Мне кажется, это никак не нужно воспринимать. У них ни Краснодарского края, ни Крыма, ничего не будет. К этому нужно относиться, что один пиарщик пытается продвигать информационные поводы в интересах своего народа и, вместо того, чтобы договариваться, разговаривать с Россией, занимается чушью», — рассказал Чернышов.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на Украине начался процесс, итогом которого станет присоединение Кубани.

Он отметил, что подал на рассмотрение постановление об установлении 14 декабря — Дня памяти жертв депортации украинского населения Кубани.

До этого Гончаренко заявил, что Украина планирует «вернуть» Кубань, когда к власти в Киеве придет «честное руководство». Он также подчеркнул, что Россия «украла историю» и присвоила себе Киевскую Русь.