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Песков назвал Путина и Байдена самыми опытными политиками в мире

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Pavel Golovkin/AP

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у главы России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена наладился очень хороший диалог.

«То есть, когда они говорят, они абсолютно конструктивно, очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально. Собственно, расхождение во мнениях не означает, что разговор должен быть неуважительным», — сказал Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, лидеры двух крупнейших стран просто не могут друг с другом говорить по-другому.

Представитель Кремля добавил, что Байден, Путин, как и лидер КНР Си Цзиньпин – самые опытные политики на планете.

Ранее Песков сообщал, что президенты России и США не являются друзьями, однако их отношения носят взаимоуважительный характер.

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Отношения России и США
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