Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что у Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, программа импортозамещения стала ответом на введенные против нашей страны санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами», — заявил Цеков.

Он отметил, что пусть для начала Запад «выплатит России около $1 трлн за те потери, которые РФ понесла из-за санкций».

Ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты и государства Запада должны незамедлительно ввести новые санкции в отношении России, чтобы предотвратить ее «вымогательские требования» и заставить пойти на уступки.

Волкер подчеркивает, что до сих пор Вашингтон и его союзники накладывали в отношении Москвы экономические санкции лишь после того, как «она сделала что-то плохое».