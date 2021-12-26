Эрдоган заявил о восходе звезды Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политические успехи делают страну «восходящей звездой» наших дней. Об этом сообщают «Известия».

«Турция — это восходящая звезда XXI века, благодаря продуманной политике она стала одной из двух стран, чей экономический рост по итогам первого года пандемии оказался положительным», — сказал глава государства, выступая перед функционерами правящей »Партии справедливости и развития».

По его словам, когда партия пришла к власти резервы турецкого центрального банка составляли $27,5 млрд, а долг перед Международным валютным фондом равнялся $23,5 млрд, сейчас же страна располагает $120 млрд, а долг перед МВФ погашен.

Он добавил, что рост ВВП Турции по итогам 2021 года будет двузначным.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обратился к МИД РФ с просьбой отреагировать на действия турецких властей, назвавших в честь лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева парк в городе Корфез.