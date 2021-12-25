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В МИД назвали ключевые вопросы на предстоящих переговорах с США и НАТО

Захарова опровергла заявления, что на переговорах по безопасности не будет обсуждаться нерасширение НАТО

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МИД России/VK

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявления США о том, что на переговорах по гарантиям безопасности не будет обсуждаться вопрос нерасширения НАТО на восток. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В этой связи подчеркиваем: именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, но дедлайна нет.

До этого пресс-секретарь президента России заявил, что перед тем как решить, когда пройдут новые переговоры между Россией и США, для начала Вашингтон должен дать ответ на конкретно сформулированные российские предложения.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО.

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