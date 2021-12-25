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Экс-канцлер Австрии Курц устроился в частную компанию из США за €500 тысяч в год

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Dominic Ebenbichler/Reuters

Издание Österreich сообщило о переезде экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца в США для работы на частную компанию, которая действует в сфере инвестиций.

Отмечается, что договор был подписан перед Рождеством, название фирмы не уточняется. Годовой доход Курца на новом месте работы оценивается в €500 тыс. На посту канцлера Курц получал зарплату в размере чуть более €270 тыс. в год.

По данным издания, в США Курц переедет с семьей, но планирует периодически возвращаться в Австрию.

2 декабря экс-канцлер Австрии Курц объявил об уходе из политики. Сообщалось, что он принял решение об уходе из политики после рождения сына.

18 ноября парламент Австрии единогласно утвердил решение о лишении экс-канцлера Себастьяна Курца депутатской неприкосновенности — это было необходимо для завершения антикоррупционного расследования. Бывшего главу правительства республики заподозрили в пособничестве взяточничеству, после чего он покинул свой пост. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Также «Газета.Ru» разбиралась в перипетиях внутриавстрийской политики и рассказала о возможных отношениях нового правительства страны с Россией.

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