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NYT: США могут предоставить Украине разведданые для предотвращения вторжения РФ

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Global Look Press

США планируют передать Украине данные своей разведки, что предотвратить возможное вторжение со стороны России. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на представителей американской администрации.

Американские власти обсуждают возможность отправки на Украину ранее предназначенных афганским военным вертолетов и другой военной техники Украине, а также дополнительных экспертов по боевым действиям в киберсфере.

Издание пишет, что информация разведки США могла бы включать снимки, по которым можно будет определить, движутся ли российские войска для пересечения границы, чтобы украинские военные могли предотвратить атаку.

Собеседник газеты сообщил, что американские спецслужбы уже предоставили Украине доступ к гораздо большему количеству материалов из-за обострения ситуации с Россией в последнее время.

Ранее агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией, которые якобы показывают, насколько Россия нарастила свое военное присутствие у границы Украины.

В России утверждения о планах по вторжению на Украину неоднократно отвергали. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ осуществляет определенные действия по перемещению своих войск на собственной территории и имеет на это право.

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