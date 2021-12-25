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Песков заявил, что место встречи Путина и Байдена даже близко не обсуждается

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Saul Loeb/AP

Место возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, пока даже близко не обсуждается. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что перед контактами Путина и Байдена нужно провести переговоры по гарантиям безопасности для России со стороны НАТО. «Мы говорили о том, что, похоже, это состоится в январе. И мы будем ожидать конкретных ответов на поставленные вопросы», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что встреча президентов возможна только после того, как будут достигнуты конкретные договоренности на этих консультациях.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе, в частности говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

Более того, российская сторона предложила, чтобы США обязались не принимать в Североатлантический альянс страны, ранее входившие в СССР. В частности, это требование касается Украины, чьи власти настойчиво говорят о желании стать частью альянса.

Документ также исключает развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года.

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