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В МИД России вызвали представителя посольства Японии

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В МИД России 17 декабря был вызван представитель руководства Посольства Японии в Москве для выражения протеста из-за выставки, посвященной южным Курильским островам. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

«В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии. Акцентировано, что несмотря на официальное предупреждение МИД России по поводу аналогичного мероприятия в 2020 году, японские организаторы вновь пошли на этот провокационный шаг», — подчеркнули в ведомстве.

Российских дипломатов возмутило, что организаторы выставки не разместили среди экспонатов акт о капитуляции 1945 года, по которому Япония обязалась «честно выполнять условия Потсдамской декларации», Сан-Францисский мирный договор с отказом Токио от всех претензий на Курилы, а также устав ООН, бесповоротно закрепивший суверенитет России над островами.

Также в разговоре с представителем японского посольства российская сторона выразила озабоченность начавшимися 6 декабря японо-американскими военно-морскими учениями в районе острова Хоккайдо.

«Подчеркнуто, что их проведение в непосредственной близости от границы Российской Федерации, масштаб и спектр отрабатываемых операций вынуждают рассматривать эти маневры в качестве серьезного вызова и потенциальной угрозы безопасности нашей страны на Дальнем Востоке», — заявили в МИД РФ, добавляя, что Россия и дальше будет отслеживать подобные действия, «за которыми видится упорное нежелание Токио предпринимать практические шаги по учету российских озабоченностей в сфере безопасности, включая непредоставление японской территории для осуществления совместно с США дестабилизирующей военной активности».

Россия и Япония уже более 50 лет ведут диалог о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Главным камнем преткновения является вопрос статуса Курильских островов. Японская сторона считает своей территорией Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы островов Хабомаи. Москва же занимает противоположную позицию в этом вопросе.

Ранее вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев исключил сдачу Курильских островов в аренду.

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