Глава офиса Зеленского встретится с замглавы администрации президента России Козаком

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на этой неделе проведет переговоры с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. Об этом он сообщил в интервью изданию «Фокус».

«Мы с ним говорим о том, что происходит в трехсторонней контактной группе по Донбассу, обсуждаем именно те инициативы Украины, о которых я вам рассказал», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, что думают в Кремле по поводу переданных Киевом предложений о «разблокировании мирного процесса» в Донбассе.

Песков уточнил, что ему ничего не известно о поступлении такого документа. Он добавил, что уточнит об этом у заместителя главы администрации российского президента Дмитрия Козака.

Днем ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев передал партнерам комплексные инициативы по Донбассу, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе».

Ермак отметил, что в последнее время переговоры продвигаются сложно, но «Украина пытается разными путями сдвинуть этот процесс». В частности, украинская сторона инициировала в рамках трехсторонней контактной группы возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска.

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