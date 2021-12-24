В Турции заявили о невозможности войны на стороне Украины против России

Глава Партии обновления Турции Озтюрк Йылмаз заявил, что участие страны в военных действиях на стороне Украины против России нереалистично. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Я не допускаю возможности возникновения такого положения, при котором Турции нужно будет отправлять военных на Украину. Потому что подобный военный конфликт ни России, ни НАТО не нужен. Не думаю, чтобы из-за Украины НАТО напала на Россию, или чтобы Россия довела ситуацию до войны», — сказал он.

Он добавил, что Турция не сможет напасть на Россию, так как между странами есть «стратегические отношения».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление МИД Турции о невозможности Анкары оставаться в стороне в вопросах Украины. Журналисты спросили Пескова, возможна ли позитивная роль Турции в альянсе для РФ.

До этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет игнорировать свои принципы и тесные отношения с Украиной из-за обширных отношений с Россией.