Порошенко грозит выплата $37 млн или арест по делу о госизмене

Прокуратура Украины попросит суд арестовать бывшего украинского президента Петра Порошенко по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около $37 млн. Об этом сообщает украинское издание «Главком» со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что ходатайство об аресте подписал и.о. генпрокурора Алексей Симоненко. В нем прописана возможность внесения залога в размере 1 млрд гривен.

Расследование в отношении Порошенко проводится по статьям УК Украины «Финансирование терроризма», «Госизмена», а также «Создание террористической организации». По словам начальника главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолия Бунича, Порошенко использовал свои полномочия на посту президента для разрыва контактов на поставку угля из ЮАР и по требованию России способствовал подписанию контрактов на поставку угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

В середине декабря Порошенко покинул Украину, когда ему попытались вручить повестку в суд. «Европейская солидарность» сообщила, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».