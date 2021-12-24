Швеция отвергла требование России по нерасширению НАТО

Швеция решительно исключает требование России о том, чтобы НАТО не принимал новых членов, заявила шведский министр иностранных дел Анн Линде, передает Euractiv. По ее словам, каждая страна имеет право делать собственный выбор.

«Мы со шведской стороны категорически отвергаем все переговоры по существу европейского порядка безопасности. У нас должен быть мировой порядок, основанный на правилах, где у нас есть международное право, и каждая страна имеет право делать свой собственный выбор по политике безопасности», — отметила Линде.

С точки зрения главы МИД Швеции, хотя требования России по гарантиям безопасности адресованы США и НАТО, они все равно затрагивают интересы государства.

«Отказ от любого будущего расширения НАТО снизит возможности для самостоятельного политического выбора <…> Если что-то случится в связи с усилением агрессии против Украины, мы будем действовать единым и очень жестким образом, введя различные типы экономических санкций», — подчеркнула Линде.

Швеция не входит в НАТО и пока в руководстве республики последовательно отрицают планы по вступлению в альянс. Однако этот вопрос в стране все же обсуждается, ряд политических сил последовательно требуют от властей присоединения к блоку. При этом Швеция уже взаимодействует с блоком в качестве партнера, принимая участие в учениях альянса.

Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит адекватными военно-техническими мерами на враждебные действия Запада.