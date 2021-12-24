В Госдуме обвинили СМИ в нагнетании истерии сообщениями о «вторжении» России на Украину

Американское агентство Bloomberg нагнетает истерию публикациями о скором «вторжении» России на территорию Украины. Об этом заявил депутат Государственной думы Дмитрий Белик в интервью газете «Известия».

«Иностранные журналисты скромно умалчивают, что войска сосредоточены в местах своего постоянного базирования или на штатных полигонах, как, например, сегодня в Крыму. Но все это выдается как подготовка к «вторжению»», — отметил парламентарий.

По его словам, эти сообщения «замыливают глаза» и указывают на наличие проблем там, где их в принципе нет.

По его мнению, западные СМИ нагнетают истерию, которой могут поддаваться только украинские политики. В Европе, считает он, все спят спокойно, потому что давно уже убедились в том, что Россия ни на кого нападать не собирается.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на специализирующуюся на обороне и разведке компанию Jane's сообщило, что российские вооруженные силы продолжают наращивать группировку вблизи украинской границы.

В России подобные утверждения неоднократно отвергали. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ осуществляет определенные действия по перемещению своих войск на собственной территории и имеет на это право.