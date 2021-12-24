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В НАТО предложили России провести заседание по Украине

Захарова заявила о предложении НАТО провести совет по Украине в 2022 году

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МИД России/VK

Представители НАТО передали российским властям предложение о проведении заседания в рамках двухстороннего Совета Россия-НАТО по Украине в январе 2022 года, об этом в ходе брифинга сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы получили такое предложение, я могу это подтвердить. Сейчас оно в практическом плане рассматривается, как это можно было бы сделать», — отметила глава департамента информации и печати МИД России.

По ее словам, Москва готова к прямому диалогу с НАТО по предложенному проекту договоренностей о безопасности страны. Она напомнила, что деятельность российского представительства при альянсе была ранее приостановлена.

«С форматом, модальностями, сроками возможной встречи в рамках Совета Россия — НАТО придется определяться с учетом всех этих обстоятельств. Но мы, как я уже сказала, к диалогу открыты», — отметила Захарова.

Ранее посол США в России Джон Салливан заявил о готовности Вашингтона вести диалог с Москвой по гарантиям безопасности. Однако есть ряд вопросов, в которых ни Белый дом, ни НАТО не уступят.

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