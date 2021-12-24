В Латвии готовятся объявить энергетический кризис

В Латвии Даугавпилсская городская дума собирается объявить энергетический кризис сразу после рождественских праздников, передает ReTV. По информации телеканала, это решение связано с тем, что самоуправление города не смогло обеспечить должное теплоснабжение и теперь рассчитывает обратиться за государственной помощью.

Без господдержки Даугавпилсу грозит трехкратное повышение тарифов начиная с февраля. Администрация больше не сможет сдерживать их рост за счет своих ресурсов, в особенности в условиях серьезного скачка цен на газ на мировых рынках — от которых отчасти и зависят тарифы на тепло.

Как отмечает ReTV, Даугавпилс — далеко не единственный муниципалитет Латвии, который собирается объявить об энергетическом кризисе для получения государственной поддержки, подобные кризисы ожидаются и в других городах страны.

Ранее сообщалось, что министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал Европу вооружить Украину.