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В США заявили о неготовности соглашаться с предложениями России по НАТО

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Jonathan Ernst/Reuters

США не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО. С таким заявлением в ходе брифинга выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, американская сторона работает над дипломатическими переговорами.

«На некоторые предложения русских мы бы согласились, а на некоторые точно не согласились бы, (предложения) по НАТО — хороший пример», — сказала представитель вашингтонской администрации журналистам.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко предупредил, что в случае отказа от предложений РФ по гарантиям безопасности, Москва перейдет в режим контругроз.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

В документе, в частности говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Более того, российская сторона предложила, чтобы США обязались не принимать в Североатлантический альянс страны, ранее входившее в СССР. В частности, это требование касается Украины, чьи власти настойчиво говорят о желании стать частью альянса.

Документ также исключает развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года.

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