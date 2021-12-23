Франция поддержала предложение Столтенберга провести в январе заседание Совета Россия-НАТО

Франция поддерживает предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга о проведении в январе заседания Совета Россия-НАТО. Об этом в ходе брифинга заявил представитель МИД страны, сообщает РИА «Новости».

Накануне стало известно, что НАТО готов работать над мерами по укреплению доверия с Россией, если Москва сделает конкретные шаги по снижению напряженности. Альянс предложил РФ вернуться к диалогу.

В начале декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс по-прежнему рассчитывает на переговоры с Россией, предложение «по-прежнему в силе».

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что даже если переговоры с США и НАТО будут продолжены, Россия сначала рассчитывает донести до американских собеседников свое «видение концептуальное».