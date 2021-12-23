Макфол призвал выставить России ультиматум о возвращении Крыма

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что Вашингтону нельзя идти ни на какие уступки России. Наоборот, НАТО и США должны воспользоваться ситуацией и потребовать от властей России «возвращения Крыма в состав Украины», утверждает дипломат в статье, опубликованной в The Washington Post.

По словам Макфола, Москва любит озадачить оппонента ультимативными требованиями, и в настоящее время, говоря о требованиях безопасности от РФ к НАТО, российская сторона ведет диалог преимущественно с Вашингтоном, отметил дипломат. По этой причине он сделал вывод, что президент России Владимир Путин хочет вести переговоры с Штатами «через головы» их союзников.

Макфол полагает, что по этой причине нельзя идти на поводу у России.

«Чтобы возродить договоры, соглашения и многосторонние организации, которые помогли укрепить европейскую безопасность в конце Второй мировой войны, в том числе самое важное <...> Россия должна вернуть Крым Украине», — говорится в статье.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.