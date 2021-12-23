Путин допустил, что Италия могла бы сыграть роль в переговорах России с НАТО и ЕС

Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ с Италией сложились если не показательные, то хорошие отношения. Об этом глава государства сообщил во время Большой пресс-конференции.

По словам российского главы государства, именно Италия могла бы повлиять при переговорах РФ с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом.

«Отношения у нас сложились устойчивые, хорошие, но имеют они надпартийный характер. Вне зависимости от тех сил, которые возглавляют Италию, мы продолжаем то, что было заложено [премьер-министром Сильвио] Берлускони», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что надпартийный консенсус в отношениях Москвы и Рима является ключевым.

«Италия — страна НАТО, страна Евросоюза, но работать нам это не мешает. Италия могла бы сыграть роль в нормализации даже по линии переговоров России и НАТО», — предположил Путин.

Ранее премьер Италии Марио Драги признался, что ЕС не может себе позволить санкции против России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.