Путин призвал Запад дать гарантии безопасности России

Страны НАТО «немедленно, сейчас» должны предоставить гарантии безопасности России, а не наоборот. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной Большой пресс-конференции.

«Мы, что ли, пришли туда к границам США или границам Великобритании? К нам пришли. И теперь говорят: «Нет, и Украина будет в НАТО». Значит и там будут системы», — сказал президент, отвечая на вопрос журналистки Sky News, какие гарантии может предоставить Москва о ненападении на Украину или любое другое суверенное государство.

При этом российский лидер отметил, что это не Россия создает угрозы другим государствам.

«Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии, вы — и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями»,— подчеркнул Путин.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Трансляцию Большой пресс-конференции Владимира Путина смотрите на сайте «Газеты.ru».