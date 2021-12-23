Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Стала известна сумма ущерба от пожара в гипермаркете «Лента» в Томске 14:49
Путин отметил важность поддержи народной культуры 14:48
Путин: власти Украины ежедневно отдают приказы стрелять по Донбассу 14:47
Тутберидзе заявила, что путь Медведевой был сложнее, чем у Загитовой 14:46
Путин выступил «адвокатом» Деда Мороза 14:44
Путин рассказал, как повлияет запуск ВСМ на авиасообщение между Москвой и... 14:43
Астрономы наблюдали выброс из черной дыры, в 16 раз превысивший диаметр Луны... 14:42
Путин: Зеленский попал под влияние радикалов 14:37
Путин рассказал, от чего зависит будущее Донбасса 14:27
Туриченко объяснил, почему «Иванушки» редко встречаются вне работы 14:26

Путин призвал Запад дать гарантии безопасности России

Путин: Запад должен «немедленно» дать гарантии безопасности России, а не наоборот

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Страны НАТО «немедленно, сейчас» должны предоставить гарантии безопасности России, а не наоборот. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной Большой пресс-конференции.

«Мы, что ли, пришли туда к границам США или границам Великобритании? К нам пришли. И теперь говорят: «Нет, и Украина будет в НАТО». Значит и там будут системы», — сказал президент, отвечая на вопрос журналистки Sky News, какие гарантии может предоставить Москва о ненападении на Украину или любое другое суверенное государство.

При этом российский лидер отметил, что это не Россия создает угрозы другим государствам.

«Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии, вы — и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями»,— подчеркнул Путин.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Трансляцию Большой пресс-конференции Владимира Путина смотрите на сайте «Газеты.ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть