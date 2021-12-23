Путин: власти Украины ежедневно отдают приказы стрелять по Донбассу

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил о том, что политическое руководство Украины ежедневно отдает приказы стрелять по Донбассу.

«На вопрос, можно ли отдавать приказы стрелять. Спросите это у сегодняшнего политического руководства Украины. Как они отдают приказы стрелять по Донбассу? В ежедневном режиме», — сказал глава государства.

По словам Путина, несколько недель назад между Россией и Украиной была достигнута договоренность о том, что приказ на ответный огонь в случае огня с одной стороны могут дать только вышестоящие руководства.

«Эти решения были приняты для того, чтобы прекратить обстрелы вообще, но киевские власти отменили это решение. Спросите их, зачем они это сделали и как они смогли это сделать, если они считают проживающих в Донбассе людей своими гражданами», — добавил он.

23 декабря Владимир Путин проводит Большую пресс-конференцию, на которой глава государства отвечает на главные вопросы журналистов. В этом году участие в мероприятии принимают 500 представителей российских и зарубежных СМИ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.