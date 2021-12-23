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Путин прокомментировал подходы Запада по отношению к России

Путин о подходе Запада к опасениям России: идите вы со своими озабоченностями

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Сергей Карпухин/ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции прокомментировал подход коллективного Запада по отношению к России.

«Все наоборот. Попытка дальнейшего развала. А потом начали расширять НАТО на восток. Ну естественно, мы же говорили, что не надо этого делать. А нам говорят: «А где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше. Плевать мы хотели на ваши озабоченности».

По словам главы государства, подобное происходило из года в год. При этом Россия пыталась как-то этому воспрепятствовать, но результата это не возымело.

«Идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем нужным», — заключил президент.

23 декабря Владимир Путин проводит Большую пресс-конференцию, на которой глава государства отвечает на главные вопросы журналистов. В этом году участие в мероприятии принимают 500 представителей российских и зарубежных СМИ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

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