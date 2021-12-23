Путин заявил, что новые поколения всегда «лучше и креативнее» предыдущих

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил о том, что нынешние дети умнее и креативнее своих родителей.

По словам главы государства, это естественный процесс развития общества, который вызван тем, что общество из поколения в поколение накапливает больше знаний и информации.

«Человек не только бегает быстрее и прыгает выше, а думает креативнее. Сейчас все образование основано на играх, и все возможности должны быть использованы», — сказал Путин.

Президент подчеркнул необходимость создавать полезный контент в информационной среде, чтобы молодежь «не заболевала» интернетом и чтобы интернет не подменял им реальную жизнь.

«Чтобы было движение, занимались спортом, посещали музеи», — добавил Путин.

23 декабря Владимир Путин проводит Большую пресс-конференцию, на которой глава государства отвечает на главные вопросы журналистов. В этом году участие в мероприятии принимают 500 представителей российских и зарубежных СМИ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.