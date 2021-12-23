В НАТО готовы к диалогу с Россией на определенных условиях

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в беседе с агентством DPA, что альянс готов проводить диалог с Россией без отказа от своих постулатов.

«Я считаю, что сейчас важно снижать напряженность и вести осмысленный диалог с Россией, но при этом не ставить под угрозу право и ответственность за защиту наших союзников. <...> Мы не пойдем на компромиссы относительно наших основных принципов. Мы не можем ставить под вопрос право НАТО защищать всех союзников», — объяснил генсек организации.

Столтенберг пояснил, что речь идет о праве каждой страны «выбирать свой путь».

Он подчеркнул, что необходимо «как можно скорее» провести заседание Совета Россия — НАТО, поскольку у РФ есть возможность «обеспечить для всех нас мирное и спокойное Рождество». Но, по словам Столтенберга, пока нет признаков такого исхода.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что НАТО должно отвергнуть предложения России по гарантиям безопасности.

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США.

Позднее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Штаты готовы обсуждать предложения России в сфере безопасности, но некоторые из них считают неприемлемыми.