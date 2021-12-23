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Рябков заявил, США не смогут диктовать условия для переговоров с РФ

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МИД России/РИА «Новости»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что попытки Соединенных Штатов использовать диалог с РФ по гарантиям безопасности в качестве ширмы для продолжения военного освоения Украины, могут привести к неминуемому ухудшению ситуации. Об этом сообщает издание «Международная жизнь».

По словам российского дипломата, ответственность за усугубление ситуации будет лежать на Вашингтоне и Североатлантическом альянсе.

«Мы хотим быстрой формализации тех договоренностей, которые нами положены на бумагу, обличены в договорную форму. Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые «понравятся» Вашингтону и другим натовским столицам, или, которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится», — подчеркнул Рябков.

Также замглавы ведомства сказал, что Россия, при озвученном сценарии, сделает вывод об отсутствии у американской стороны воли договариваться.
Рябков предположил, что США пользуются ситуацией в качестве «ширмы для продолжения все той же политики по военному освоению территории Украины». Подобные методы могут применяться США и с другими государствами в антироссийских целях, обратил внимание дипломат.

«Это ровно то, что нас подтолкнуло к выдвижению наших предложений», — уточнил Рябков причину формирования гарантий безопасности.

До этого в МИД напомнили о самом большом долге США перед Россией.

Также в МИД рассказали, что Москва не получила ответ Вашингтона на предложение России.

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