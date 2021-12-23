Азербайджан попросил Google убрать с карт армянские названия в Нагорном Карабахе

Министерство иностранных дел Азербайджана попросило компанию Google убрать армянские названия территорий в Нагорном Карабахе, подконтрольных Баку. Об этом сообщила начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

«Наряду с отображением в приложении Google Maps названий Карабахского региона Азербайджана на азербайджанском языке, вопрос о указании поддельных названий на армянском языке был поднят по официальным дипломатическим каналам перед компанией Google», — сказала дипломат.

По ее словам, руководство Google получило письмо со списком официальных географических названий указанных территорий республики Азербайджан.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя нескольких попыток заключения перемирия главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября 2020 года, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью газете El Pais заявил, что войска Армении в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе были полностью уничтожены.