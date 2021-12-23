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В Польше заявили, что провал России поможет республике стать сверхдержавой

GPC: Польша может стать региональной сверхдержавой за счет деградации России и ФРГ

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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский журналист Бартош Бартчак в статье для Gazeta Polska Codziennie утверждает, что Польша имеет возможность стать региональной сверхдержавой за счет деградации России и Германии.

«Начавшийся процесс деградации остановить невозможно, Берлину и Москве остается лишь совершать нервные шаги, которые обречены на провал. Этот провал, в свою очередь, создает новые возможности для нас», — написал Бартчак.

Он утверждает, что у Польши есть шансы стать ориентиром для Белоруссии и Украины, а Варшава может занять место России на Днепре в качестве инвесторов и носителей культуры, а также предоставить финансовую помощь Минску и Киеву.

Ранее Бартчак призвал польские власти воссоздать Речь Посполитую, когда Россия в результате противостояния с США потеряет влияние в Восточной Европе.

По его словам, конфликты крупных игроков международной арены открывают окно возможностей маленьким. Так, столкновение Германии и Великобритании в первой половине XX века позволило Соединенным Штатам стать мировой сверхдержавой. В аналогичном положении сейчас находится Польша.

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