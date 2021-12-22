Грызлов обвинил Украину в нежелании соблюдать режим перемирия в Донбассе

Постоянный представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украина ничего не делает для того, чтобы соблюдать режим прекращения огня, сообщает РИА «Новости».

«Представители Донбасса призвали Украину вернуться к соблюдению мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года и публично объявить на уровне высшего командования Вооруженных сил Украины, что Киев соблюдает предписанный договоренностями порядок открытия ответного огня. Будем ждать практических действий Украины», — заявил Грызлов по итогам последнего в 2021 году заседания контактной группы.

Ранее в Кремле прокомментировали 10 шагов Украины по «разблокированию мирного процесса» в Донбассе.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев передал партнерам комплексные инициативы по Донбассу, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе.

Ермак отметил, что в последнее время переговоры продвигаются сложно, но «Украина пытается разными путями сдвинуть этот процесс». В частности, украинская сторона инициировала в рамках трехсторонней контактной группы возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска.