США заявили, что не имеют агрессивных намерений в отношении России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не планируют агрессивных действий в отношении России. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

По ее словам, дипломатический контакт между США и Россией является «хорошим признаком».

«Хорошим признаком является то, что есть открытая линия дипломатической дискуссии и взаимодействия, которое идет. Мы ожидаем, что это будет продолжаться. Мы надеемся, что это будет продолжаться», — сказала она.

Псаки подчеркнула, что у НАТО нет агрессивных намерений в отношении России.

Ранее в США ознакомились с предложенными российским МИД договорами, касающимися гарантий безопасности, и сочли их частично полезными, частично неприемлемыми. Об этом сообщает Bloomberg.

До этого пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что американские власти обсуждают предложения России о безопасности с партнерами по НАТО. По ее словам, опыт взаимодействия США и России в сфере стратегической стабильности в течение последних десятилетий говорит о том, что страны способны добиться конструктивных результатов на новых переговорах о безопасности в Европе.