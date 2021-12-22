Лукашенко обвинил польские спецслужбы в убийствах мигрантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы Польши причастны к убийствам нелегальных мигрантов и польских волонтеров на границе двух стран. Слова главы государства приводит «Интерфакс».

«Вы заметили — он (сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко — ИФ) рассказывал о том, что они по пьяни убивали не только беглых этих бедолаг — мигрантов, но и своих поляков, которые помогали этим беженцам, — волонтеров», — сказал Лукашенко.

По его словам, переодетые в форму таможенников сотрудники спецслужб спаивали военнослужащих и заставляли их расстреливать нелегалов и волонтеров. Он предположил, что спецагенты готовили военных «убивать чужих людей в другом государстве».

«В каком? Поживем — увидим. Пусть попробуют», — резюмировал белорусский президент.

Ранее Лукашенко сообщил о задержании группы лиц, готовивших теракты в стране.