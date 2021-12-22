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В Белоруссии Грызлова назвали «нашим человеком»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии Тенгиз Думбадзе позитивно оценил возможное назначение Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии.

«В России сегодня сидят люди, от которых много чего зависит в мире, и я бы не назвал это назначение просто случайным. Как белорусский политик я знаю, что это наш человек в хорошем понимании этого слова. Это тот человек, который очень много может сделать, чтобы мы шли вперед — к интеграции, к сотрудничеству, к уважительному отношению», — сказал депутат «Газете.Ru».

Он назвал Грызлова профессиональным, преданным России человеком, который всегда относился к Белоруссии с особым уважением и симпатией.

«При всем уважении к предыдущему послу, чтобы мой тон не выглядел оскорбительным… думаю, Борис Грызлов — человек очень активный, он прошел большую школу, имеет огромный опыт, долго руководил парламентским собранием. Впереди много интересной совместной работы. Не дождусь, когда увижу его, пожму ему руку», — отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что пост посла России в Белоруссии может занять Борис Грызлов.

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