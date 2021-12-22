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Песков: с журналистами Путин будет общаться «до последнего»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на предстоящей пресс-конференции предусмотрен формат свободного общения Владимира Путина с журналистами.

«Пресс-конференция Путина предусматривает свободное общение президента с прессой, что называется «до последнего», — пояснил Песков.

Он также раскрыл, по какому принципу осуществлялся выбор зарубежных СМИ, которые получили аккредитацию — Песков отметил, что большинство из них постоянно находятся «на связи» с Кремлем. Кроме того, Песков отметил, что большая часть журналистов на пресс-конференции будут из российских регионов.

Ранее стало известно, кого не позвали на пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

В среду, 22 декабря, на сайте Кремля опубликовали список журналистов, аккредитованных на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Мероприятие, которое станет 17-м по счету для действующего российского лидера, пройдет в Манеже 23 декабря. На него пригласили 507 представителей СМИ.

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