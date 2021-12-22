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Комитет СНГ в Госдуме одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла в Белоруссии

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РИА «Новости»

Профильный комитет Госдумы одобрил кандидатуру председателя Высшего совета «Единой России» и полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Бориса Грызлова на пост посла РФ в Белоруссии. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин, его слова приводит РИА «Новости».

Борис Грызлов в 2001–2003 годах занимал должность министра иностранных дел России, после чего стал председателем Государственной думы России в IV и V созывах. С 2011 по 2016 год состоял в Совете безопасности России.

Ранее в СМИ появилась информация, что назначение Грызлова новым послом в Белоруссию станет предвестником создания единого парламента двух стран Союзного государства.

Как пишет Znak.com, ссылаясь на собственный источник, действующий посол Евгений Лукьянов, назначенный на эту должность в марте 2021 года, будет отозван.

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