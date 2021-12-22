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Глава МИД Германии назвала Россию частью общеевропейского дома

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Stefanie Loos/Reuters

Россия остается «частью общеевропейского дома», несмотря на то, что на ее границе с Украиной сложилась критическая ситуация, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газете Die Zeit.

В связи с этим, по ее словам, необходимо найти дипломатический путь предотвращения эскалации.

«Европа состоит не только из ЕС, но и из Совета Европы, в который входят 47 стран, включая Россию. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить новый вооруженный конфликт», — сказала министр.

Она назвала основой сильной внешней политики описание мира таким, какой он есть, а не обвинения и нападения.

По ее словам, у текущего кризиса есть только дипломатический путь решения. Бербок отметила, что обсуждала это с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе разговора проявились «противоположные позиции по многим вопросам».

Она также обратила внимание, что относительно сертификации «Северного потока — 2» у нее и у канцлера Олафа Шольца разные подходы, но они оба считают, что этот процесс должен опираться на европейское энергетическое законодательство.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Белый дом раздражен позицией Шольца по «Северному потоку — 2».

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