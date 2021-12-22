В России сообщили о высокой инфицированности «омикроном» детей и молодежи

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ отметил способность «омикрон»-штамма инфицировать молодых пациентов, в особенности у детей на ранних стадиях, передает РИА «Новости».

«Отмечены высокая инфицированность SARS-CoV2 у молодых пациентов, в особенности у детей на ранних стадиях (до 50% из всех обращающихся в лечебные учреждения по разным причинам инфицированы)», — говорится в сообщении оперштаба.

Такое заявление было сделано по итогам российско-южноафриканской научной миссии по изучению особенностей новой коронавирусной инфекции, вызываемой вариантом «омикрон».

Отмечается также, что при заражении этим штаммом тяжелее болеют пожилые люди, а также у невакцинированных пациентов, у них есть риск возникновения осложнений.

В настоящее время в РФ подтвержден 41 случай заболевания «омикроном». Его обнаружили в ноябре на юге Африки, 26 ноября ВОЗ официально объявила об открытии сильно мутировавшего варианта коронавируса.