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В Кремле прокомментировали угрозу Кадырова в адрес Эрдогана

В Кремле поддержали Кадырова, возмутившегося именованием парка в Турции в честь Дудаева

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Владимир Смирнов/Саид Царнаев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес президента Турции Реджепа Эрдогана после открытия в одном из турецких городов парка в честь террориста Джохара Дудаева.

«Эмоциональная, но объяснимая реакция человека, который пережил несколько войн, начатых террористами. Одни из их предводителей — Дудаевы. Недавно в Турции один из парков был назван в его честь. Конечно, это весьма болезненно. Мы по дипканалам уже донесли, что не одобряем такое именование парка в одном из турецких городов», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Кадыров призвал президента Турции Реджепа Эрдогана либо выстраивать прозрачные отношения с Россией, либо признаться в «укрывании террористов».

Так глава Чечни отреагировал на открытие в Турции парка Джохара Дудаева. В небольшом прибрежном городе Корфез в турецкой провинции Коджаели 10 декабря в торжественной обстановке был открыл парк, названный именем первого лидера Ичкерии.

Кадыров пригрозил Эрдогану «зеркальным ответом» на открытие в Турции парка им. Дудаева.

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