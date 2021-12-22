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Получивший замечание за «хихиканье» губернатор объяснил, что «улыбался глазами»

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал инцидент, когда во время заседания комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства ему и его коллеге сделал замечание российский премьер Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет о ситуации, которая произошла 1 декабря этого года. Мишустин обратил внимание на то, что сидящие рядом калининградский и новгородский губернаторы Антон Алиханов и Андрей Никитин «хихикали».

«Мы ни в коем случае не хихикали над тем, что было сказано на совещании», — подчеркнул Алиханов.

Он добавил, что они с коллегой обсуждали какую-то региональную тему и при этом «просто улыбнулись глазами».

«Все были в масках, и единственное, что можно было увидеть, это наши улыбающиеся глаза», — заключил Алиханов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за использование «модных слов».

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